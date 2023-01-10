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IBF освободила Усика от обязательного боя с претендентом: последствия для поединка с Фьюри

Фото: Александр Усик не будет драться с Филипом Хрговичем (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Путь к бою за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри упростила Международная боксерская федерация (IBF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

35-летний украинец пока не будет проводить обязательную защиту титула по версии IBF. Хорват Филипп Хргович вынужден будет дождаться развязки саги с поединком за абсолют в хевивейте.

В ноябре прошлого года IBF обязала Усика встретиться с балканским боксером. Впоследствии аналогичное требование выдвинула и Всемирная боксерская ассоциация (WBA), настаивающая на бою чемпиона с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. В то же время IBF и WBA поспорили по поводу того, организация какого из поединков будет иметь приоритет.

В конце концов, функционеры IBF отозвали требование к Усику по защите чемпионского пояса против Хрговича. Теперь препятствием бою украинского боксера с британцем Тайсоном Фьюри за полную коллекцию титулов остается только WBA. Команда Усика должна договориться либо с ассоциацией, либо с Дюбуа о более позднем сроке защиты.

В данный момент украинец является чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и культового журнала The Ring. "Цыганский Король" в свою очередь контролирует пояс WBC. Датами проведения поединка за абсолют рассматривают 18 февраля, 25 февраля и 4 марта.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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