IBF розчистила шлях для Уика: у Дюбуа немає іншого суперника

IBF позбавила конголезця Мартіна Баколе можливості претендувати чемпіонський бій. Обов'язковий претендент на зустріч з Дюбуа мав визначитися у протистоянні Баколе та нігерійця Ефе Аджагби. Цей поєдинок запланований на 2 травня у рамках боксерського вечора, що відбудеться в Нью-Йорку.

Поєдинок не відмінили, просто понизили його статус – з відбіркового до рейтингового. Сталося це через поразку Баколе від новозеландця Джозефа Паркера. В IBF вважають недоречним надавати титульний шанс боксеру, який поступився в останньому поєдинку.

Зазначається, що після оновлення рейтингів керівництво федерації призначить Дюбуа іншого суперника. Ймовірними кандидатами на зустріч з британцем вважаються Франк Санчес, Ентоні Джошуа, Дерек Чісора, Філіп Хрговіч або Джастіс Хуні.

Що це означає для Усика

Напередодні президент WBO Густаво Олівері виступив з заявою, що організація може дозволити Усику та Дюбуа провести бій за пояси, якими володіє українець. Такий варіант можливий у тому випадку, якщо обидва боксери наполягатимуть на реванші.

WBO має право зобов'язати Усика провести захист титулу за своєю версією проти Паркера. Але організація завжди віддавала перевагу проведенню об'єднавчих поєдинків, а не обов'язкових.

Рішення ж IBF можна розцінити, як свій крок назустріч об'єднавчому протистоянню. У Дюбуа наразі немає суперника. І поки в IBF обиратимуть обов'язкового претендента, команда британця має право зосередитись на підготовці до бою з Усиком.

Раніше український чемпіон заявив, що має намір битися лише з Дюбуа, а інших варіантів не розглядає. Поєдинок може відбутися в Ер-Ріяді або Англії, зокрема на арені "Вемблі". Реальні строки – серпень-вересень поточного року. Проте зараз немає жодної інформації про контакти команд двох чемпіонів щодо організації об'єднавчого бою.