IBF расчистила путь для Уика: у Дюбуа нет другого соперника

IBF лишила конголезца Мартина Баколе возможности претендовать на чемпионский бой. Обязательный претендент на встречу с Дюбуа должен был определиться в противостоянии Баколе и нигерийца Эфе Аджагбы. Этот поединок запланирован на 2 мая в рамках боксерского вечера, который состоится в Нью-Йорке.

Поединок не отменили, просто понизили его статус - с отборочного до рейтингового. Произошло это из-за поражения Баколе от новозеландца Джозефа Паркера. В IBF считают неуместным предоставлять титульный шанс боксеру, который уступил в последнем поединке.

Отмечается, что после обновления рейтингов руководство федерации назначит Дюбуа другого соперника. Вероятными кандидатами на встречу с британцем считаются Франк Санчес, Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Филип Хргович или Джастис Хуни.

Что это означает для Усика

Накануне президент WBO Густаво Оливери выступил с заявлением, что организация может позволить Усику и Дюбуа провести бой за пояса, которыми владеет украинец. Такой вариант возможен в том случае, если оба боксера будут настаивать на реванше.

WBO имеет право обязать Усика провести защиту титула по своей версии против Паркера. Но организация всегда отдавала предпочтение проведению объединительных поединков, а не обязательных.

Решение же IBF можно расценить, как свой шаг навстречу объединительному противостоянию. У Дюбуа пока нет соперника. И пока в IBF будут выбирать обязательного претендента, команда британца имеет право сосредоточиться на подготовке к бою с Усиком.

Ранее украинский чемпион заявил, что намерен драться только с Дюбуа, а других вариантов не рассматривает. Поединок может состояться в Эр-Рияде или Англии, в частности на арене "Уэмбли". Реальные сроки - август-сентябрь текущего года. Однако сейчас нет никакой информации о контактах команд двух чемпионов по организации объединительного боя.