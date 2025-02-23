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"Вчимося один в одного". Усик потренувався з Роналду

Ер-Ріяд, Неділя 23 лютого 2025 15:34
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"Вчимося один в одного". Усик потренувався з Роналду Фото: Олександр Усик у футболці "Аль-Насра" (instagram.com/usykaa)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу з професіонального боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик, який зараз перебуває в Саудівській Аравії, відвідав тренування місцевого клубу "Аль-Наср".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.

Українець опублікував фото разом з головною зіркою аравійського клубу – португальцем Кріштану Роналду на місцевому стадіоні та залишив допис на своїй сторінці в соціальній мережі.

"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Повага Кріштіану за його відданість та спосіб мислення. До зустрічі, друже!" – написав Усик.

&quot;Вчимося один в одного&quot;. Усик потренувався з Роналду

(фото: instagram.com/usykaa)

Раніше, напередодні бою Джозеф Паркер – Мартін Баколе Усик відвідав календарний матч "Аль-Насра" в місцевій лізі з "Аль-Іттіфаком". Перед грою українець висловив підтримку Роналду та його команді. А під час перерви в матчі боксер вийшов на поле стадіону в футболці "Аль-Насра" та повторив легендарне святкування Роналду забитих голів.

На жаль, "Аль-Наср" поступився в матчі з рахунком – 2:3. А зірковий португалець не відзначився жодною результативною дією.

Кріштіану Роналду виступає в Саудівській Аравії за столичний "Аль-Наср" з початку 2023 року. За цей час провів за команду у всіх турнірах 92 матчі, в яких забив 82 голи та віддав 19 передач.

Усик з липня 2023-го має контракт з командою УПЛ – "Полісся" (Житомир). Він офіційно числиться в колективі нападником. Провів у її складі одну гру: на початку 2022 року вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі Усик замінив нападника Пилипа Будківського.

&quot;Вчимося один в одного&quot;. Усик потренувався з Роналду(фото: instagram.com/usykaa)

Раніше Усик розповів, з ким хоче битися після перемоги Паркера над Баколе.

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