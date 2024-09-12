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І для України. Пентагон виділяє 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM

США, Четвер 12 вересня 2024 11:03
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І для України. Пентагон виділяє 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM Фото: ракети AMRAAM (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Пентагон уклав контракт на 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM. Їх отримає й Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Компанія Raytheon отримала 1 195 985 081 доларів до раніше укладеного контракту на вдосконалену ракету "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM", - йдеться у повідомленні.

Контрактрозрахованийй на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва.

"Роботи виконуватимуться в Тусоні, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2028 року", - зазначається в Міноборони США.

Цей контракт передбачає іноземні продажі в Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію, Україну і Велику Британію.

Ракети AMRAAM для України

Ракета AMRAAM - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей поза прямої видимості мети. Єдиним виробником ракет є корпорація Raytheon.

Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Окрім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низці інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-16. Крім того, ці ракети використовують для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Про те, що Україна використовує ракети AMRAAM, повідомлялося ще у вересні 2023 року. Зазначимо, що це не перший контракт виробництва цих ракет. У червні 2023 року США укладали контракт на виробництво ракет AMRAAM на суму понад 1,1 млрд доларів. Частина також призначалася для України.

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