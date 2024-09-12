И для Украины. Пентагон выделяет 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM
Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM. Их получит и Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
"Компания Raytheon получила 1 195 985 081 долларов к ранее заключенному контракту на усовершенствованную ракету "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM", - говорится в сообщении.
Контракт рассчитан на производство 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования и мер по поддержке производства.
"Работы будут выполняться в Тусоне и, как ожидается, будут завершены до 31 декабря 2028 года", - отмечается в Минобороны США.
Этот контракт предусматривает иностранные продажи в Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию, Украину и Великобританию.
Ракеты AMRAAM для Украины
Ракета AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Единственным производителем ракет является корпорация Raytheon.
Разрабатывалась фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и была принята на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. Является основным вооружением истребителей F-16. Кроме того, эти ракеты используются для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.
О том, что Украина использует ракеты AMRAAM сообщалось еще в сентябре 2023 года. Отметим, что это не первый контракт на производство этих ракет. В июне 2023 года США заключали контракт на производство ракет AMRAAM на сумму более 1,1 млрд долларов. Часть из них тоже предназначалась для Украины.
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