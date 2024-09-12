И для Украины. Пентагон выделяет 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM. Их получит и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона .

"Компания Raytheon получила 1 195 985 081 долларов к ранее заключенному контракту на усовершенствованную ракету "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM", - говорится в сообщении.

Контракт рассчитан на производство 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования и мер по поддержке производства.

"Работы будут выполняться в Тусоне и, как ожидается, будут завершены до 31 декабря 2028 года", - отмечается в Минобороны США.

Этот контракт предусматривает иностранные продажи в Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию, Украину и Великобританию.