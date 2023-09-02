США замовили ракети AMRAAM. Ігнат каже, що Україна їх вже використовує

Пентагон вже замовляє для України ракети AMRAAM таких модифікацій, які можуть долати відстань 160-180 кілометрів. Цього більш ніж достатньо, аби діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що ті ракети, що знаходяться на складах можуть бути поставлені для України. І це стане партією ракет на листопад 2024 року.

"Озброєння і літаки - це зовсім різні речі, їх треба виготовити, поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Нічого дивного в таких замовленнях, контрактуваннях немає", - наголосив він.

Ігнат пояснив, що ракети AMRAAM – це авіаційні класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення. За його словами, це "одні з найпоширеніших ракет, що використовуються країнами НАТО в авіації".

"Ці ракети Україні вже надають для комплексів ЗРК NASAMS, який також використовує ракету AIM-120 - з перших днів, коли розпочалася атака нашої критичної інфраструктури восени минулого року, ці ракети застосовуються з NASAMS", - додав Ігнат.

Він також зазначив, що така ракета застосовується з повітря на більшу дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки, за його словами, дальність ураження не така висока.

Крім того, така ракета використовуватиметься для знищення усіх типів повітряних цілей, окрім балістики.

Що відомо про ракету AIM-120 AMRAAM

AMRAAM - це американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для поразки повітряних цілей поза прямої видимості мети.

Ракети розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року та були прийняті на озброєння ВПС США у 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Британії, Німеччини та інших країн. На сьогоднішній день є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Бойова частина ракети інтегрована у її корпус. Вона оснащується осколковою бойовою частиною (з готовими осколками) спрямованої дії масою 23 кг.

Раніше повідомлялося, що шведський парламент підтримав ініціативу щодо продажу США ракет AMRAAM. Вашингтон подарує їх Україні. Йдеться про ракети Rb 99 – ліцензовану версію американської ракети AIM -120B (AMRAAM). Вона може знищувати цілі на відстані до 70 км.

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