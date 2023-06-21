США закуплять ракет AMRAAM на понад 1 млрд доларів. Частину з них відправлять Україні

Сполучені Штати Америки уклали контракт на виробництво ракет AMRAAM класу "повітря-повітря" на суму понад 1,1 млрд доларів. Частина з них призначається для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону .

"Компанія Raytheon Missiles and Defense уклала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 1 151 111 454 доларів на виробничу партію 37 удосконалених ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM, системи телеметрії AMRAAM, початкові та експлуатаційні запасні частини, а також інші заходи з підтримки виробництва. Роботи будуть виконуватися в штаті Арізона, і, як очікується, будуть завершені до 31 січня 2027 року.

"Цей контракт охоплює несекретні поставки військового обладнання за кордон до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України та Великої Британії, на частку яких припадає приблизно 39% вартості контракту", - додали у Пентагоні.

AIM-120 AMRAAM

Американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. У ВПС США отримала прізвисько Slammer. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Раніше уряд Британії повідомляв, що поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.

Що відомо про ракети AMRAAM та в чому їхні переваги - в матеріалі РБК-Україна.