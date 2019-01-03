И.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как отмечается, чиновник имел полномочия и возможность, но не принял меры, чтобы разрешить ситуацию с газом

Депутату Смелянского горсовета, который исполнял обязанности мэра, объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей, которое привело к срыву отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Отмечается, что одному из депутатов Смелянского городского совета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица и повлекшее тяжелые последствия) УК.

"Депутат, выполняя обязанности городского головы Смелы, достоверно знал, что коммунальное предприятие не имеет средств, чтобы платить за газ, и просило о дополнительном финансировании, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что чиновник имел полномочия и возможность, но не принял меры, чтобы разрешить ситуацию с газом.

"Это в свою очередь привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долга на сумму более 29 млн гривен", - добавили в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, по факту по факту отсутствия тепла в городе Смела Черкасской области, было открыто уголовное производство.

ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в 2017 году. Поставщик требовал от власти Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

В "Нафтогазе" заявили, что причина отсутствия отопления в городе Смеле Черкасской области - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения.

Добавим, 27 декабря "Нафтогаз" начал поставку газа Смеле.