В.о. мера Сміли повідомили про підозру через зрив опалювального сезону

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як зазначається, чиновник мав повноваження і можливість, але не вжив заходів, щоб вирішити ситуацію з газом

Депутату міськради, який виконував обов'язки мера, оголосили про підозру у неналежному виконанні обов'язків, яке призвело до зриву опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

Наголошується, що одному з депутатів Смілянської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи спричинило тяжкі наслідки) КК.

"Депутат, виконуючи обов'язки міського голови Сміли, достовірно знав, що комунальне підприємство не має коштів, щоб платити за газ, і просило про додаткове фінансування, - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві повідомляють, що чиновник мав повноваження і можливість, але не вжив заходів, щоб вирішити ситуацію з газом.

"Це в свою чергу призвело до несанкціонованого відбору газу і спричинило матеріальний збиток комунальному підприємству у вигляді збільшення боргу на суму понад 29 млн гривень", - додали в прес-службі.

У прокуратурі нагадали, що депутату загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, за фактом за фактом відсутності тепла в місті Сміла Черкаської області, було відкрито кримінальне провадження.

ВАТ "Черкасигаз" припинило подачу газу котельням міста ще в 2017 році. Постачальник вимагав від влади Сміли погасити борг приватного обслуговуючого підприємства "Сміла Енергоінвест" у розмірі понад 200 млн грн. У 2010 році міськрада передала йому права на міські котельні і теплоцентралі.

У "Нафтогазі" заявили, що причина відсутність опалення у місті Смілі Черкаської області - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання.

Додамо, 27 грудня "Нафтогаз" почав постачання газу Смілі.