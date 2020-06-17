И.о. главы "Укрспирта" сняли с должности

Фото: Сергей Блескун

Точная причина увольнения пока неизвестна

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в среду подписал приказ об увольнении исполнителя обязанностей главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Сейчас он находится в отпуске.

Об этом РБК-Украина сообщило несколько собеседников в спиртовой отрасли и один из депутатов "Слуги народа".

При этом источники издания не смогли уточнить причину этого решения.

Официально поводом для увольнения якобы является завершение срока контракта Блескуна - п.2 статья 36 КЗоТ.

РБК-Украина обратилось за комментарием в пресс-службу министерства. Но на момент выхода публикации в ведомстве не ответили на вопросы издания, пообещав сделать это позже.

В пресс-службе "Укрспирта" при этом уточнили, что Сергей Блескун с 15 по 19 июня находится в отпуске и по состоянию на вечер среды приказ министерства о его увольнении на предприятие не поступал.

Напомним, ранее сообщалось, что первые заводы "Укрспирта" выставят на продажу с 15 мая, а бизнес с 1 июля уже сможет получить лицензию на производство спирта.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году вступил в силу закон об отмене государственной монополии на производство спирта, но бизнес, который намерен приобрести спиртовые заводы, обязали сохранить производственные мощности и персонал.

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Автор: Ростислав Шаправский