В. о. голови "Укрспирту" зняли з посади

Фото: Сергій Блескун

Точна причина звільнення поки невідома

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у середу підписав наказ про звільнення виконувача обов'язків голови "Укрспирту" Сергія Блескуна. Зараз він перебуває у відпустці.

Про це РБК-Україна повідомило кілька співрозмовників у спиртовій галузі та один з депутатів "Слуги народу".

При цьому джерела видання не змогли уточнити причину цього рішення.

Офіційно приводом для звільнення нібито є завершення терміну контракту Блескуна - п. 2 статті 36 КЗпП.

РБК-Україна звернулася за коментарем у прес-службу міністерства. Але на момент виходу публікації у відомстві не відповіли на питання видання, пообіцявши зробити це пізніше.

У прес-службі "Укрспирту" при цьому уточнили, що Сергій Блескун з 15 по 19 червня перебуває у відпустці й станом на вечір середи наказ міністерства про його звільнення на підприємство не надходив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші заводи "Укрспирту" виставлять на продаж з 15 травня, а бізнес з 1 липня вже зможе отримати ліцензію на виробництво спирту.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році набрав чинності закон про скасування державної монополії на виробництво спирту, але бізнес, який має намір придбати спиртові заводи, зобов'язали зберегти виробничі потужності та персонал.

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Автор: Ростислав Шаправський