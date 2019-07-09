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Зеленский подписал указ о синхронизации баз таможен с соседними странами

Новости » Экономика    09.07.2019 - 15:31
Зеленский подписал указ о синхронизации баз таможен с соседними странами
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синхронизация баз данных с соседними странами должна решить проблему контрабанды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит синхронизировать базы данных украинской таможни с базами соседних стран. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, синхронизация должна произойти в этом году. "Президент своим указом отметил, что правительству уже сейчас необходимо принять меры, чтобы уже в этом году была возможна синхронизация баз данных с другими странами. Это существенно решит проблему контрабанды", - сказал он.

Заместитель руководителя офиса президента сообщил, что Зеленский обсуждал эту проблему европейскими партнерами во время саммита Украина-ЕС.

Гончарук заявил, что, с одной стороны, на таможенных пунктах нужно установить оборудование и сканеры, чтобы просвечивать запломбированные контейнеры и грузовые автомобили. "С другой стороны ИТ-систему, которая бы позволяла собирать статистику и управлять рисками в масштабах таможни", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для предотвращения создания препятствий для бизнеса на таможне. Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук, суть указа сводится к решению тактических вещей.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Кабинет министров утвердил меры по синхронизации объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с объединением энергосистем стран-участниц Европейского союза (ENTSO-E).

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