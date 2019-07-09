В. о. глави ДФС звільнив керівників чотирьох митниць

Фото: Олександр Власов (УНІАН)

Звільнені глави Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Власова.

Він зазначив, що таке рішення прийняв за результатами наради в Ужгороді.

"За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС", - зазначив в.о. глави відомства.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволить синхронізувати бази даних української митниці з базами сусідніх країн. Очікується, що це істотно розв'яже проблему контрабанди.

Як писало РБК-України, Зеленський також підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці. Як заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук, суть указу зводиться до вирішення тактичних речей.