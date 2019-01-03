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И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" не хотел бы покидать команду

Новости » Спорт    03.01.2019 - 12:34
И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" не хотел бы покидать команду
Фото: Уле Гуннар Сульшер (manutd.com)

Наставник отлично начал в манчестерском клубе

Исполняющий обязанности главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из команды в мае. Об этом сообщает Sky Sports.

Норвежец в декабре временно возглавил "манкунианцев" после увольнения Жозе Моуринью. По окончании сезона Сульшер вернется к работе с норвежским "Мольде". 

"Конечно, я не хочу уходить. Здесь собраны очень хорошие игроки, потрясающая атмосфера. Но важна только следующая игра, и я буду делать работу так долго, как смогу здесь находиться", - сказал Сульшер.

Отметим, под руководством Сульшера МЮ победил в четырех матчах чемпионата Англии подряд. Такое достижение покорилось тренеру "красных дьяволов" впервые со времен Мэтта Басби, который одержал четыре победы в своих четырех стартовых играх в МЮ в 1946 году.

Сульшер вместе с МЮ сумели одолеть "Кардифф" (5:1), "Хаддерсфилд" (3:1), "Борнмут" (4:1) и "Ньюкасл" (2:0). 

Команда занимает шестое место в таблице с отставанием от пятого "Арсенала" в 3 очка. От лигочемпионской четверки "красных дьяволов" отделяют 6 очков.

Напомним, бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил предложение возглавить "Манчестер Юнайтед".

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