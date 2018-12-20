Фото: Зинедин Зидан (realmadrid.com)

Француз пока размышляет над предложением клуба

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получил предложение возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает AS.

Француз пока не дал "красным дьяволам" согласия стать новым главным тренером команды. 46-летний специалист хотел бы поработать в сборной Франции или туринском "Ювентусе", но понимает, что в ближайшее время это вряд ли возможно.

Ранее на этой неделе руководство "Манчестер Юнайтед" уволило Жозе Моуринью с поста наставника команды. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Уле-Гуннар Сульшер.

МЮ набрал 26 очков и занимает шестое место в чемпионате Англии.

Напомним, ранее Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе.