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В.о. головного тренера "Манчестер Юнайтед" не хотів би залишати команду

Новини » Спорт    03.01.2019 - 12:34
В.о. головного тренера "Манчестер Юнайтед" не хотів би залишати команду
Фото: Уле Гуннар Сульшер (manutd.com)

Наставник чудово почав у манчестерському клубі

Виконуючий обов'язки головного тренера англійського "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер зізнався, що не хоче йти з команди в травні. Про це повідомляє Sky Sports.

Норвежець у грудні тимчасово очолив "манкуніанців" після звільнення Жозе Моурінью. Після закінчення сезону Сульшер повернеться до роботи з норвезьким "Мольде".

"Звичайно, я не хочу йти. Тут зібрані дуже хороші гравці, приголомшлива атмосфера. Але важлива тільки наступна гра, і я буду робити роботу так довго, як зможу тут перебувати", - сказав Сульшер.

Зазначимо, під керівництвом Сульшера МЮ переміг у чотирьох матчах чемпіонату Англії поспіль. Таке досягнення підкорилося тренеру "червоних дияволів" вперше з часів Метта Басбі, який здобув чотири перемоги в своїх чотирьох стартових іграх в МЮ в 1946 році.

Сульшер разом з МЮ зуміли здолати "Кардіфф" (5:1), "Хаддерсфілд" (3:1), "Борнмут" (4:1) і "Ньюкасл" (2:0).

Команда займає шосте місце в таблиці з відставанням від п'ятого "Арсеналу" в 3 очки. Від лігочемпіонської четвірки "червоних дияволів" відокремлюють 6 очок.

Нагадаємо, колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан отримав пропозицію очолити "Манчестер Юнайтед".

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