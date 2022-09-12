ВСУ идут дальше. Зеленский указал на успехи наступления на востоке и юге
От первых чисел сентября и до сегодня ВСУ уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины на востоке и на юге. Движение украинских войск продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении", - заявил президент.
Также Зеленский поблагодарил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед, несмотря на особенности открытой местности и несмотря на артиллерию оккупантов.
Глава государства поблагодарил и бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активностей врага.
"Ребята, вы настоящие герои", - добавил президент.
Напомним, что Зеленский призвал принять восьмой пакет санкций ЕС и ускорить передачу Киеву систем ПВО.
Также, Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.