ВСУ идут дальше. Зеленский указал на успехи наступления на востоке и юге

От первых чисел сентября и до сегодня ВСУ уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины на востоке и на юге. Движение украинских войск продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского .

"Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении", - заявил президент.

Также Зеленский поблагодарил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед, несмотря на особенности открытой местности и несмотря на артиллерию оккупантов.

Глава государства поблагодарил и бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активностей врага.

"Ребята, вы настоящие герои", - добавил президент.