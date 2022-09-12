ЗСУ йдуть далі. Зеленський вказав на успіхи наступу на сході та півдні
Від перших чисел вересня і до сьогодні ЗСУ вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході та на півдні. Рух українських військ продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході та дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку", - заявив президент.
Також Зеленський подякував 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед, попри особливості відкритої місцевості та попри артилерію окупантів.
Глава держави подякував і бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активностей ворога.
"Хлопці, ви справжні герої", - додав президент.
Нагадаємо, що Зеленський закликав прийняти восьмий пакет санкцій ЄС і прискорити передачу Києву систем ППО.
Також, українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.
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