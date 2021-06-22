ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Hyundai закрыла сделку по покупке Boston Dynamics. Компания стоит 1,1 млрд долларов

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 15:59
Hyundai закрыла сделку по покупке Boston Dynamics. Компания стоит 1,1 млрд долларов Фото: производителя роботов Boston Dynamics купила Hyundai (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Южнокорейский конгломерат Hyundai закрыл сделку по приобретению 80% акций производителя роботов Boston Dynamics. Сумма сделки не разглашается, но сама компания оценена в 1,1 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте.

Согласно релизу, детали соглашения не разглашаются, но говорится о покупке 80% акций Boston Dynamics. При этом в документе зафиксирована оценка компании в 1,1 млрд долларов, поэтому можно говорить о том, что сделка могла обойтись в порядка 880 млн долларов.

Еще 20% акций остаются у нынешнего владельца Boston Dynamics - японского фонда SoftBank. Пока неизвестно, как Hyundai планирует развивать направление роботов.

Отметим, в 2013 году Boston Dynamics выкупил Google, который в 2017 году продал компанию SoftBank. Компания стала известной именно в то время, когда находилась в активах японского фонда и представила робота-собаку Spot.

Напомним, ранее сообщалось, что Hyundai планировала купить Boston Dynamics за 921 миллион долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai Motor робот покупка
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью