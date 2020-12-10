Hyundai покупает производителя роботов Boston Dynamics почти за 1 млрд долларов

Фото: Boston Dynamics известна своими разработками (Getty Images)

Южнокорейская компания Hyundai Motor Co. приобретает американского производителя роботов Boston Dynamics Inc. у японского холдинга SoftBank Group. Это позволит развивать Hyundai в направлении робототехники.

Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Сумма сделки составляет 921 миллион долларов, ее завершат на заседании совета директоров 10 декабря.

Южнокорейская компания Hyundai Motor профинансирует около половины стоимости сделки, остальное оплатят ее аффилированные лица, включая производителя автозапчастей Hyundai Mobis Co.

Это приобретение ускорит продвижение группы на рынке. Hyundai выбрала робототехнику в качестве одного из новых направлений продвижения наряду с электромобилями и автомобилями на водородных топливных элементах.

Компания Boston Dynamics известна технологически продвинутыми, но убыточными машинами, такими, как Spot - маневренный робот, похожий на собаку. Робот, представленный в 2015 году, может бегать рысью, подниматься по лестнице и открывать двери. В то же время Hyundai Motor сосредоточилась на колесных роботах, предназначенных для заводского использования.

Напомним, в октябре 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения впервые испытали автономного робота Spot производства Boston Dynamics для измерения уровня радиационного загрязнения.

РБК-Украина писало, что в США робот Atlas компании Boston Dynamics научился самостоятельно находить точку опоры и двигаться по пересеченной местности.