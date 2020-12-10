ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Hyundai покупает производителя роботов Boston Dynamics почти за 1 млрд долларов

Сеул, Четверг 10 декабря 2020 15:35
Hyundai покупает производителя роботов Boston Dynamics почти за 1 млрд долларов
Фото: Boston Dynamics известна своими разработками (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Южнокорейская компания Hyundai Motor Co. приобретает американского производителя роботов Boston Dynamics Inc. у японского холдинга SoftBank Group. Это позволит развивать Hyundai в направлении робототехники.

Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Сумма сделки составляет 921 миллион долларов, ее завершат на заседании совета директоров 10 декабря.

Южнокорейская компания Hyundai Motor профинансирует около половины стоимости сделки, остальное оплатят ее аффилированные лица, включая производителя автозапчастей Hyundai Mobis Co.

Это приобретение ускорит продвижение группы на рынке. Hyundai выбрала робототехнику в качестве одного из новых направлений продвижения наряду с электромобилями и автомобилями на водородных топливных элементах.

Компания Boston Dynamics известна технологически продвинутыми, но убыточными машинами, такими, как Spot - маневренный робот, похожий на собаку. Робот, представленный в 2015 году, может бегать рысью, подниматься по лестнице и открывать двери. В то же время Hyundai Motor сосредоточилась на колесных роботах, предназначенных для заводского использования.

Напомним, в октябре 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения впервые испытали автономного робота Spot производства Boston Dynamics для измерения уровня радиационного загрязнения.

РБК-Украина писало, что в США робот Atlas компании Boston Dynamics научился самостоятельно находить точку опоры и двигаться по пересеченной местности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT Hyundai MotorЮжная Кореяробот

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь