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Hyundai продає свій завод на території Росії за символічну ціну

Фото: Hyundai остаточно йде з території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor затвердила план продажу активів біля Росії за символічну суму 7000 рублів (78 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Hyundai Motor у заяві для регулюючих органів повідомила, що втратить 220 млн доларів від продажу заводу в Санкт-Петербурзі, роботу якого було припинено з березня 2022 року.

Компанія заявила, що прагне передати свої активи на заводі в Санкт-Петербурзі російській компанії "Арт-Фінанс" та включити до операції можливість зворотного викупу.

В даний час Hyundai погоджує з компанією "Арт-Фінанс" деталі угоди заявили у Hyundai Motor.

"Щоб підтримати власників автомобілів Hyundai у Росії, Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші види обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Компанія "Арт-Фінанс" відома тим, що раніше купила активи Volkswagen на території Росії.

Hyundai Motor

Hyundai Motor - найбільший автовиробник у Південній Кореї та один з найбільших у світі. Окрім автомобілів, виробляє поїзди, військову техніку, промислове обладнання та надає фінансові послуги. Штаб-квартира знаходиться у Сеулі. Входить до конгломерату Hyundai Motor Group, створеного в 2000 році. У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Hyundai Motor посіла 147 місце.

Завод Hyundai Motors у Санкт-Петербурзі був побудований у 2010 році. Він виробляв 200 тисяч одиниць автомобілів на рік. Потім компанія придбала сусідній завод General Motors та розширила свої виробничі потужності до 300 тисяч одиниць.

Практично всі автовиробники відмовилися від дочірніх підприємств і заводів у Росії, зазвичай, за значно зниженими або символічними цінами, оскільки ведення бізнесу стало неможливим після вторгнення Москви в Україну на початку 2022 року.

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Hyundai MotorВійна Росії проти України