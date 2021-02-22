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Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги

Автор: РБК-Украина

Южнокорейская корпорация Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги. Также обсуждается возможность локализации производства основных узлов в Украине.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил представитель Hyundai Юн Сук Чой.

По его словам, Hyundai заинтересована в железнодорожных проектах в Украине.

"Мы готовы предоставить финансирование для нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставляем 10 новых поездов с 90 вагонами", - отметил он.

Он добавил, что на сегодня с правительством Южной Кореи обсуждается проект с предоставлением поездов Фонду сотрудничества в экономическом развитии. Компания рассчитывает на официальный ответ правительства Украины.

"Также корпорация намерена начать детальные переговоры о возможности инвестировать в Украину и передать технологии для локализации производства. Приглашаем президента посетить проект Хюндай в Корее", - подчеркнул Юн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинская делегация в марте посетит Южную Корею, где будут подписаны меморандумы с выделением 2 млн долларов на разработку документации для высокоскоростной железной дороги и межправительственное соглашение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ежемесячно будут повышаться цены билетов на поезда.

Также сообщалось, что УЗ обновила график дополнительных поездов к 8 марта.

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