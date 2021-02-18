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В Украине ежемесячно будут повышаться цены билетов на поезда

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 09:58
В Украине ежемесячно будут повышаться цены билетов на поезда Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.

"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", - заявил Криклий.

При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.

Напомним, на следующей неделе "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд по направлению Киев-Черновцы. Стоимость билетов составит от 226 до 1260 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов на поезда Интерсити+ через чат-боты.

До этого в компании запустили сервис продажи билетов на поезда через мессенджеры - Viber и Telegram.

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Новости Украины Общество Укрзализныця цена билеты Владислав Криклий
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