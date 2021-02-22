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Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці

Автор: РБК-Україна

Південнокорейська корпорація Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці. Також обговорюється можливість локалізації виробництва основних вузлів в Україні.

Про це на форумі "Україна 30" заявив представник Hyundai Юн Сук Чой.

За його словами, Hyundai зацікавлена в залізничних проектах в Україні.

"Ми готові надати фінансування для декількох проектів. Особливо ми зацікавлені в будівництві швидкісної залізниці та поставляємо 10 нових поїздів з 90 вагонами", - зазначив він.

Він додав, що на сьогодні з урядом Південної Кореї обговорюється проект з наданням поїздів Фонду співробітництва в економічному розвитку. Компанія розраховує на офіційну відповідь уряду України.

"Також корпорація має намір почати детальні переговори про можливість інвестувати в Україну і передати технології для локалізації виробництва. Запрошуємо президента відвідати проект Хюндай в Кореї", - підкреслив Юн.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, українська делегація в березні відвідає Південну Корею, де будуть підписані меморандуми з виділенням 2 млн доларів на розробку документації для високошвидкісної залізниці та міжурядова угода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні щомісяця будуть підвищуватися ціни квитків на потяги.

Також повідомлялося, що УЗ оновила графік додаткових поїздів до 8 березня.

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