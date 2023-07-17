Hyundai допоможе відновити аеропорт "Бориспіль" після війни

Згідно з угодою, яку компанія уклала з аеропортом "Бориспіль", Hyundai відновить посадкові смуги та збудує новий вантажний термінал. Зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування вантажного термінала.

Компанія використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проєктах у міжнародному аеропорту Інчхон, сінгапурському аеропорту Чангі та міжнародному аеропорту Чінчеро в Перу.

Будівництво розпочнеться після закінчення війни з Росією.

У компанії також наголосили, що готові взяти участь і в інших проєктах відбудови транспортної інфраструктури України.

"Hyundai E&C співпрацюватиме з Україною для відновлення не лише транспортної інфраструктури країни, включно з аеропортами та залізницями, але й енергетичної інфраструктури", - сказав генеральний директор Hyundai E&C Юн Йонг Джун.

За його словами, щоб прискорити післявоєнне відновлення України, Hyundai розглядає всі можливості для участі у кожній сфері, де компанія може використовувати свій досвід, накопичений під час історії відновлення Південної Кореї.

Допомога Україні від Південної Кореї

Нещодавно Польща і Південна Корея домовилися допомагати Україні та підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Також Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів проєктам відновлення України на суму 52 мільярди доларів.

Уряд почне оцінювати будівництво майданчиків модульних блоків, щоб швидко забезпечити необхідні місця для проживання людей, такі як школи, житлові будинки та лікарні.

Окрім того, Південна Корея цього року збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні.