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Південна Корея цьогоріч збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні, - президент

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Україна, Субота 15 липня 2023 16:22
Південна Корея цьогоріч збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні, - президент Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Південна Корея цього року збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні.

Про це заявив президент Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Минулого року ми надавали й бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим...", - зауважив південнокорейський президент.

Він також повідомив, що в травні цього року, вони з президентом України домовилися про постачання необхідного обладнання для гуманітарного розмінування.

"І ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн доларів", - наголосив президент.

За словами Юн Сок Йоля, Південна Корея також планує збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти.

"Минулого року... ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів", - пояснив він.

Підтримка Південної Кореї Україні

Попри те, що Південна Корея - великий експортер зброї, поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Під час візиту до Польщі, Юн Сок Йоль разом з польським колегою Анджеєм Дудою домовились допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Сьогодні, 15 липня, президент Республіки Корея та перша леді країни прибули з неанонсованим візитом до Києва.

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