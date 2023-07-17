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Hyundai поможет восстановить аэропорт "Борисполь" после войны

Фото: Hyundai поможет восстановить аэропорт "Борисполь" после войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Корейская компания Hyundai Engineering and Construction поможет с восстановлением международного аэропорта "Борисполь" после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Согласно соглашению, которое компания заключила с аэропортом "Борисполь", Hyundai возобновит посадочные полосы и построит новый грузовой терминал. Сейчас компания производит технико-экономическое обоснование грузового терминала.

Компания будет использовать свои технологии и опыт, накопленный при участии в строительных проектах в международном аэропорту Инчхон, сингапурском аэропорту Чанги и международном аэропорту Чинчеро в Перу.

Строительство начнется после войны с Россией.

В компании также подчеркнули, что готовы принять участие и в других проектах восстановления транспортной инфраструктуры Украины.

"Hyundai E&C будет сотрудничать с Украиной для восстановления не только транспортной инфраструктуры страны, включая аэропорты и железные дороги, но и энергетическую инфраструктуру", - сказал генеральный директор Hyundai E&C Юн Йонг Джун.

По его словам, чтобы ускорить послевоенное обновление Украины, Hyundai рассматривает все возможности для участия в каждой сфере, где компания может использовать свой опыт, накопленный во время истории восстановления Южной Кореи.

Помощь Украине от Южной Кореи

Польша и Южная Корея недавно договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Также Южная Корея предложит всестороннюю поддержку как государственного, так и частного секторов проектам восстановления Украины на сумму 52 миллиарда долларов.

Правительство станет оценивать строительство площадок модульных блоков, чтобы быстро обеспечить необходимые места для проживания людей, такие как школы, жилые дома и больницы.

Кроме того, Южная Корея в этом году увеличит объемы военной и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине.

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Hyundai MotorКореяаэропорт Борисполь