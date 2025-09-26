UA

"Хворий на війну". Путін бреше іншим лідерам про військові успіхи Росії, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін у переговорах з іноземними лідерами заявляє їм про успіхи солдатів РФ на фронті. Але на ділі все по-іншому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що Росія хотіла організувати під Добропіллям один зі значних проривів по фронту, але українським захисникам вдалося зупинити ворога і почати контрнаступ.

"Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені вигадувати дедалі нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що незважаючи на мирні заклики до Росії з боку інших країн, Москва однаково відповідає тільки новими спробами штурмів і ударів по українських містах.

"Реально хворі війною, і чи можна їх вилікувати - це питання. Єдине, що може змусити цей російський вірус війни зупинитися - це сила, сильні рішення, сильна допомога", - додав президент.

Фейки про успіхи РФ

Нагадаємо, тільки сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним сказав, що війська РФ на деяких ділянках фронту нібито "практично захопили великі населені пункти".

Також кілька днів тому росіяни заявили про нібито контроль над селом Калинівське Донецької області.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, насправді окупанти проникли на околиці села і встановили там російський прапор. Міноборони РФ після цього заявила про "захоплення" села.

