"Хворий на війну". Путін бреше іншим лідерам про військові успіхи Росії, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін у переговорах з іноземними лідерами заявляє їм про успіхи солдатів РФ на фронті. Але на ділі все по-іншому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави зазначив, що Росія хотіла організувати під Добропіллям один зі значних проривів по фронту, але українським захисникам вдалося зупинити ворога і почати контрнаступ.
Він підкреслив, що незважаючи на мирні заклики до Росії з боку інших країн, Москва однаково відповідає тільки новими спробами штурмів і ударів по українських містах.
"Реально хворі війною, і чи можна їх вилікувати - це питання. Єдине, що може змусити цей російський вірус війни зупинитися - це сила, сильні рішення, сильна допомога", - додав президент.
Нагадаємо, тільки сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним сказав, що війська РФ на деяких ділянках фронту нібито "практично захопили великі населені пункти".
Також кілька днів тому росіяни заявили про нібито контроль над селом Калинівське Донецької області.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, насправді окупанти проникли на околиці села і встановили там російський прапор. Міноборони РФ після цього заявила про "захоплення" села.