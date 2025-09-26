"Болен войной". Путин врет другим лидерам о военных успехах России, - Зеленский

Глава государства отметил, что Россия хотела организовать под Добропольем один из значительных прорывов по фронту, но украинским защитникам удалось остановить врага и начать контрнаступление.



"Путин лжет лидерам, которые с ним до сих пор еще разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то их целей. Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему определившие им сроки постоянно переносятся", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на мирные призывы к России со стороны других стран, Москва все равно отвечает только новыми попытками штурмов и ударов по украинским городам.

"Реально больны войной, и можно ли их вылечить - это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться - это сила, сильные решения, сильная помощь", - добавил президент.