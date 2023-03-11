"Хвора людина". Данілов різко відреагував на бажання Пригожина піти в президенти України

Бажання засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "балотуватись в президенти України" є ознакою того, що він хвора людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.
"Він (Пригожин - ред.) на сьогодні взагалі зробив абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, яка мала б мати мозок. Він там кудись збирається балотуватися", - йдеться у заяві.
Данілов зазначив, що лише хвора людина могла таке сказати.
"Де президент України, а де ці потвори, які вбивають наших громадян. Це неможливо, їм ніхто цього не дасть", - додав Данілов.
Сьогодні Євген Пригожин опублікував відео на якому заявив, що він ухвалив рішення у 2024 році "балотуватись у президенти України". Своїми "конкурентами" він назвав чинного президента України Володимира Зеленського та п'ятого президента України Петра Порошенка.
"Якщо виграю вибори президента України, то тоді все буде добре", - сказав Пригожин.
Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями, викликало сильну негативну реакцію в інформаційному просторі та підтримало попередні оцінки про розкол у військовому командуванні РФ.
В тимчасово окованому Криму самопроголошена влада хоче побудувати для "вагнерівців" нову базу. І для цього хочуть "виділити" земельну ділянку розміром 500 га.
Російське військове командування значною мірою покладалося на сили ув'язнених ПВК "Вагнера" щодо лобових атак піхоти.
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