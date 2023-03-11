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"Больной человек". Данилов резко отреагировал на желание Пригожина пойти в президенты Украины

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Желание основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "баллотироваться в президенты Украины" является признаком того, что он больной человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"Он (Пригожин - ред.) на сегодня вообще сделал совершенно странное заявление, с точки зрения человека, который должен иметь мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться", - говорится в заявлении.

Данилов отметил, что только больной человек мог такое сказать.

"Где президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан. Это невозможно, им никто этого не даст", - добавил Данилов.

Сегодня Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором заявил, что он принял решение в 2024 году "баллотироваться в президенты Украины". Своими "конкурентами" он назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Если выиграю выборы президента Украины, то тогда все будет хорошо", - сказал Пригожин.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в жестоком обращении с наемниками, вызвало сильную негативную реакцию в информационном пространстве и поддержало предварительные оценки о расколе в военном командовании РФ.

Во временно окованном Крыму самопровозглашенные власти хотят построить для "вагнеровцев" новую базу. И для этого хотят "выделить" земельный участок в размере 500 га.

Российское военное командование в значительной степени возлагалось на силы заключенных ЧВК "Вагнера" по лобовым атакам пехоты.

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