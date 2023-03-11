"Больной человек". Данилов резко отреагировал на желание Пригожина пойти в президенты Украины

"Он (Пригожин - ред.) на сегодня вообще сделал совершенно странное заявление, с точки зрения человека, который должен иметь мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться", - говорится в заявлении.

Данилов отметил, что только больной человек мог такое сказать.

"Где президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан. Это невозможно, им никто этого не даст", - добавил Данилов.

Сегодня Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором заявил, что он принял решение в 2024 году "баллотироваться в президенты Украины". Своими "конкурентами" он назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Если выиграю выборы президента Украины, то тогда все будет хорошо", - сказал Пригожин.