Хвиля холоду зайде в Україну. Якою буде погода 8 травня

Сьогодні, 8 травня, в Україні знову похолоднішає. Максимально прогріється до 20°.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Очікуємо ще одну хвилю холоду з північних напрямків, найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту ймовірні заморозки", - розповіли синоптики.
Водночас більшість території країни - без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер півний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Найближчим часом істотного підвищення температури повітря в Україні не очікується. Замість потепління в деяких областях імовірні заморозки на поверхні ґрунту та дощі.
Зокрема, 9 травня з південного заходу на схід просуватиметься локальний циклон. Тож в Україні, крім заходу, він зумовить короткочасні дощі, а на високогір'ї Карпат - саме на високогір'ї Карпат - місцями з мокрим снігом.
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