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Волна холода зайдет в Украину. Какой будет погода 8 мая

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 мая, в Украине снова похолодает. Максимально прогреется до 20°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Ожидаем еще одну волну холода с северных направлений, наиболее ощутимую в северных и большинстве западных областей, где ночью на поверхности почвы вероятны заморозки", - рассказали синоптики.

В то же время большинство территории страны - без осадков в поле несколько повышенного давления, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и большинстве западных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 15-20°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Погода в Украине 8 мая (facebook.com/UkrHMC)

 

Погода в Украине

В ближайшее время существенного повышения температуры воздуха в Украине не ожидается. Вместо потепления в некоторых областях вероятны заморозки на поверхности почвы и дожди.

В частности, 9 мая с юго-запада на восток будет продвигаться локальный циклон. Поэтому в Украине, кроме запада, он обусловит кратковременные дожди, а на высокогорье Карпат - именно на высокогорье Карпат - местами с мокрым снегом.

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