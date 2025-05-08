ua en ru
Чт, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хвиля холоду зайде в Україну. Якою буде погода 8 травня

Україна, Четвер 08 травня 2025 07:00
UA EN RU
Хвиля холоду зайде в Україну. Якою буде погода 8 травня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 травня, в Україні знову похолоднішає. Максимально прогріється до 20°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Очікуємо ще одну хвилю холоду з північних напрямків, найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту ймовірні заморозки", - розповіли синоптики.

Водночас більшість території країни - без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер півний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Хвиля холоду зайде в Україну. Якою буде погода 8 травняПогода в Україні 8 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Найближчим часом істотного підвищення температури повітря в Україні не очікується. Замість потепління в деяких областях імовірні заморозки на поверхні ґрунту та дощі.

Зокрема, 9 травня з південного заходу на схід просуватиметься локальний циклон. Тож в Україні, крім заходу, він зумовить короткочасні дощі, а на високогір'ї Карпат - саме на високогір'ї Карпат - місцями з мокрим снігом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
"Небо агресора - неспокійне": Зеленський натякнув на ударну відповідь РФ
"Небо агресора - неспокійне": Зеленський натякнув на ударну відповідь РФ
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні