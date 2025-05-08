Хвиля холоду зайде в Україну. Якою буде погода 8 травня

Сьогодні, 8 травня, в Україні знову похолоднішає. Максимально прогріється до 20°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Очікуємо ще одну хвилю холоду з північних напрямків, найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту ймовірні заморозки", - розповіли синоптики.

Водночас більшість території країни - без опадів у полі дещо підвищеного тиску, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер півний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Погода в Україні 8 травня (facebook.com/UkrHMC)