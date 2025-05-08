Волна холода зайдет в Украину. Какой будет погода 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Украине снова похолодает. Максимально прогреется до 20°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"Ожидаем еще одну волну холода с северных направлений, наиболее ощутимую в северных и большинстве западных областей, где ночью на поверхности почвы вероятны заморозки", - рассказали синоптики.

В то же время большинство территории страны - без осадков в поле несколько повышенного давления, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и большинстве западных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 15-20°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Погода в Украине 8 мая (facebook.com/UkrHMC)