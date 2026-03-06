Хвилина мовчання обов'язкова для всіх: як працюватиме закон, підписаний Зеленським

Закон, підписаний президентом, встановлює на загальнодержавному рівні обов’язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.

Хвилиною мовчання планується вшанувати пам'ять:

військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України;

медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, що стали жертвами збройної агресії Росії проти України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 09:00. На органи місцевої влади покладено оповіщення та інформування на підприємствах, в установах та організаціях, а також на територіях під їхнім керуванням.

Одночасно повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.

Разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання проводиться щорічне вшанування жертв геноциду українського народу, зокрема Голодомору 1932–1933 років. Внашування відбуватиметься кожну четверту субботу листопада у 16:00.