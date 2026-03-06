Хвилина мовчання обов'язкова для всіх: як працюватиме закон, підписаний Зеленським

Президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав закон, який встановлює загальнонаціональну хвилину мовчання, як обов'язковий щоденний захід на державному рівні.
Закон, підписаний президентом, встановлює на загальнодержавному рівні обов’язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.
Хвилиною мовчання планується вшанувати пам'ять:
Загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 09:00. На органи місцевої влади покладено оповіщення та інформування на підприємствах, в установах та організаціях, а також на територіях під їхнім керуванням.
Одночасно повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.
Разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання проводиться щорічне вшанування жертв геноциду українського народу, зокрема Голодомору 1932–1933 років. Внашування відбуватиметься кожну четверту субботу листопада у 16:00.
Щоденно в Україні о 9 ранку оголошують хвилину мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський ще 16 березня 2022 року.
Проте тільки 11 лютого 2026 року в Україні на законодавчому рівні затвердили оголошення хвилини мовчання о 9 ранку у пам'ять про жертв вторгнення Російської Федерації в Україну. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.
