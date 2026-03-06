UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх: як працюватиме закон, підписаний Зеленським

16:55 06.03.2026 Пт
2 хв
Хвилина мовчання в Україні стане обов'язковою для всіх - як це буде працювати?
aimg Антон Корж
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав закон, який встановлює загальнонаціональну хвилину мовчання, як обов'язковий щоденний захід на державному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради України.

Читайте також: Зупинити час на мить: хто і коли придумав вшановувати жертв війни хвилиною мовчання

Закон, підписаний президентом, встановлює на загальнодержавному рівні обов’язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.

Хвилиною мовчання планується вшанувати пам'ять:

  • військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України;
  • медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, що стали жертвами збройної агресії Росії проти України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 09:00. На органи місцевої влади покладено оповіщення та інформування на підприємствах, в установах та організаціях, а також на територіях під їхнім керуванням.

Одночасно повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.

Разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання проводиться щорічне вшанування жертв геноциду українського народу, зокрема Голодомору 1932–1933 років. Внашування відбуватиметься кожну четверту субботу листопада у 16:00.

Хвилина мовчання в Україні

Щоденно в Україні о 9 ранку оголошують хвилину мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський ще 16 березня 2022 року.

Проте тільки 11 лютого 2026 року в Україні на законодавчому рівні затвердили оголошення хвилини мовчання о 9 ранку у пам'ять про жертв вторгнення Російської Федерації в Україну. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Детальніше про те, хто і коли придумав хвилину мовчання, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

