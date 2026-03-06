Минута молчания обязательна для всех: как будет работать закон, подписанный Зеленским

Закон, подписанный президентом, устанавливает на общегосударственном уровне обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Минутой молчания планируется почтить память:

военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые погибли, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины;

медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии России против Украины.

Общенациональная минута молчания проводится ежедневно в 09:00. На органы местной власти возложено оповещение и информирование на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях под их управлением.

Одновременно сообщение о минуте молчания также должны осуществлять медиа независимо от формы собственности.

Вместе с общенациональной минутой молчания проводится ежегодное чествование жертв геноцида украинского народа, в частности Голодомора 1932-1933 годов. Внашивание будет происходить каждую четвертую субботу ноября в 16:00.