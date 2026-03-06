Минута молчания обязательна для всех: как будет работать закон, подписанный Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал закон, который устанавливает общенациональную минуту молчания, как обязательное ежедневное мероприятие на государственном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады Украины.
Читайте также: Остановить время на мгновение: кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания
Закон, подписанный президентом, устанавливает на общегосударственном уровне обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.
Минутой молчания планируется почтить память:
Общенациональная минута молчания проводится ежедневно в 09:00. На органы местной власти возложено оповещение и информирование на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях под их управлением.
Одновременно сообщение о минуте молчания также должны осуществлять медиа независимо от формы собственности.
Вместе с общенациональной минутой молчания проводится ежегодное чествование жертв геноцида украинского народа, в частности Голодомора 1932-1933 годов. Внашивание будет происходить каждую четвертую субботу ноября в 16:00.
Ежедневно в Украине в 9 утра объявляют минуту молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский еще 16 марта 2022 года.
Однако только 11 февраля 2026 года в Украине на законодательном уровне утвердили объявление минуты молчания в 9 утра в память о жертвах вторжения Российской Федерации в Украину. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.
Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.