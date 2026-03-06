RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Минута молчания обязательна для всех: как будет работать закон, подписанный Зеленским

16:55 06.03.2026 Пт
2 мин
Минута молчания в Украине станет обязательной для всех - как это будет работать?
aimg Антон Корж
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал закон, который устанавливает общенациональную минуту молчания, как обязательное ежедневное мероприятие на государственном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также: Остановить время на мгновение: кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания

Закон, подписанный президентом, устанавливает на общегосударственном уровне обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Минутой молчания планируется почтить память:

  • военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые погибли, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии России против Украины.

Общенациональная минута молчания проводится ежедневно в 09:00. На органы местной власти возложено оповещение и информирование на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях под их управлением.

Одновременно сообщение о минуте молчания также должны осуществлять медиа независимо от формы собственности.

Вместе с общенациональной минутой молчания проводится ежегодное чествование жертв геноцида украинского народа, в частности Голодомора 1932-1933 годов. Внашивание будет происходить каждую четвертую субботу ноября в 16:00.

Минута молчания в Украине

Ежедневно в Украине в 9 утра объявляют минуту молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский еще 16 марта 2022 года.

Однако только 11 февраля 2026 года в Украине на законодательном уровне утвердили объявление минуты молчания в 9 утра в память о жертвах вторжения Российской Федерации в Украину. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна в Украине