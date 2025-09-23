Хвилина мовчання в Києві зупинятиме Хрещатик щодня: у КМДА назвали винятки

У Києві рух на головній вулиці - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Українцям розповіли, що рух транспорту на Хрещатику зупинятимуть щодня о 9:00 (на одну хвилину).
"Аби вшанувати хвилиною мовчання полеглих Захисників і Захисниць та мирних жителів, загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України", - пояснили у КМДА.
Повідомляється, що Департамент транспортної інфраструктури КМДА:
Уточнюється, що рух транспорту перекриватимуть на ділянці:
Згідно з інформацією КМДА, обмеження руху в центрі міста стосуватиметься всіх транспортних засобів, окрім:
"Також у цей період світлофори працюватимуть у режимі "всім червоний", аби синхронізувати зупинки", - поділились із громадянами у прес-службі КМДА.
Наголошується водночас, що обмеження не діятиме у випадку оголошення або дії сигналу "Повітряна тривога".
"Це стане ще одним із заходів, які впроваджує Київ, долучаючись до загальнонаціональної хвилини мовчання за співгромадянами, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).
Мета заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.
19 лютого у столичному транспорті запрацювала система оголошування пасажирам про початок хвилини мовчання.
З 1 квітня повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання має з'являтись на рекламних майданчиках на вулицях (на диджитал-білбордах і сітілайтах) і на інформаційних стендах на станціях метро (на 19 станціях глибокого залягання - лунають відповідні оголошення).
Також щоранку о 9:00 сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання доступне в міському застосунку "Київ Цифровий".
Читайте також, хто і коли придумав вшановувати жертв війни хвилиною мовчання.