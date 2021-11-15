UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хватит до конца отопительного сезона. В Украину идут корабли с углем, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года. В случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года. По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.

Напомним, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на этот вид топлива внутри страны.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОтопительный сезонРоссийская Федерация