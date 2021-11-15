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Вистачить до кінця опалювального сезону. В Україну йдуть кораблі з вугіллям, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україну прямують сім кораблів з вугіллям, який дозволить повністю закрити потреби енергетиків до кінця року. У разі необхідності в українські порти прийдуть ще судна з цим паливом, що дозволить розв'язувати проблему з його дефіцитом до кінця опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слово президента України Володимира Зеленського.

"Крім нашого вугілля, буде 7 кораблів, які вже направляються в наші порти і прибудуть найближчим часом", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що вугілля, яке доставляється по морю, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі необхідності, Морські постачання цього виду палива розв'язувати проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.

Нагадаємо, Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. Такий крок російська сторона пояснила зростаючим попитом на цей вид палива всередині країни.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "В Україні нестача вугілля. Є ризик зриву опалювального сезону".

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Володимир ЗеленськийОпалювальный сезонРосійська Федерація