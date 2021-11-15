Хватит до конца отопительного сезона. В Украину идут корабли с углем, - Зеленский

В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года. В случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года. По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.