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Хватит до конца отопительного сезона. В Украину идут корабли с углем, - Зеленский

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 20:27
Хватит до конца отопительного сезона. В Украину идут корабли с углем, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года. В случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года. По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.

Напомним, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на этот вид топлива внутри страны.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".

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Владимир Зеленский Отопительный сезон Российская Федерация
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