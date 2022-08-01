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Россияне переодеваются в гражданское и сбегают с фронта в Херсонской области, - ОВА

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Херсонская область, Понедельник 01 августа 2022 17:19
Россияне переодеваются в гражданское и сбегают с фронта в Херсонской области, - ОВА Фото: россияне переодеваются в гражданское и сбегают с фронта в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в Херсонской области сбегают с поля боя. Для этого они притворяются гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия в Telegram.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - рассказал Бутрий.

Также он отметил, что в области продолжаются активные боевые действия. Из-за этого часть населенных пунктов находится на грани полного уничтожения.

Напомним, вчера украинские самолеты атаковали оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

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