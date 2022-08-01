Россияне переодеваются в гражданское и сбегают с фронта в Херсонской области, - ОВА

Российские оккупанты в Херсонской области сбегают с поля боя. Для этого они притворяются гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия в Telegram .

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - рассказал Бутрий.

Также он отметил, что в области продолжаются активные боевые действия. Из-за этого часть населенных пунктов находится на грани полного уничтожения.