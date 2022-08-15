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Не вистачає охочих. У Росії провалили формування танкового батальйону, - СтратКом

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Понеділок 15 серпня 2022 20:56
Не вистачає охочих. У Росії провалили формування танкового батальйону, - СтратКом Фото: у Росії провалили формування танкового батальйону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії не змогли сформувати новий танковий батальйон для війни проти України через брак військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ВСУ в Telegram.

За інформацією Управління стратегічних комунікацій, росіяни в Нижегородській області намагалися сформувати новий танковий батальйон на початку липня. Але, станом на 15 серпня, з необхідних для комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт погодилися підписати менше 30.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - немає", - зазначають у СтратКомі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після зняття обмежень на відбір до лав Збройних сил РФ серед окупантів різко зросла кількість людей, які відмовилися воювати.

Також ми писали, що російські окупанти в Херсонській області збігають з поля бою. Для цього вони прикидаються цивільними.

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