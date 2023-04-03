Хвалене ППО не працює? У РФ хочуть дозволити компаніям самотужки боротися з дронами

В уряді РФ обговорюють законодавчу ініціативу, яка надасть великим компаніям право використовувати радіоелектронні засоби для захисту своїх об'єктів від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ ".

За словами росЗМІ, територія Росії неодноразово зазнавала атак безпілотників з того часу, як розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн раніше повідомляв про плани внести на розгляд законопроект, що дозволяє силовим відомствам припиняти рух будь-яких безпілотників. За чинним російським законодавством силовики можуть припиняти роботу лише здатних переміщатися повітрям безпілотників.