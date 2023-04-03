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Хвалене ППО не працює? У РФ хочуть дозволити компаніям самотужки боротися з дронами

Фото: в РФ хочуть дозволити компаніям самотужки боротися з дронами (altyn73.livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

В уряді РФ обговорюють законодавчу ініціативу, яка надасть великим компаніям право використовувати радіоелектронні засоби для захисту своїх об'єктів від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

За словами росЗМІ, територія Росії неодноразово зазнавала атак безпілотників з того часу, як розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн раніше повідомляв про плани внести на розгляд законопроект, що дозволяє силовим відомствам припиняти рух будь-яких безпілотників. За чинним російським законодавством силовики можуть припиняти роботу лише здатних переміщатися повітрям безпілотників.

Раніше ми писали, що у кількох районах Москви почали активно вирубувати ліси для встановлення систем протиповітряної оборони. Влада збирається розмістити ППО серед житлових будинків.

Нагадаємо, раніше установки "Панцир-С1" були помічені у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель. Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.

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