Хваленное ПВО не работает? В РФ хотят разрешить компаниям своими силами бороться с дронами

В правительстве РФ обсуждают законодательную инициативу, которая даст крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
По словам росСМИ, территория России неоднократно подвергалась атакам беспилотников с тех пор, как начала полномасштабное вторжение в Украину.
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщал о планах внести на рассмотрение законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников. По действующему российскому законодательству силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников.
Ранее мы писали, что в нескольких районах Москвы начали активно вырубать леса для установки систем противовоздушной обороны. Власти собираются разместить ПВО среди жилых домов.
Напомним, ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий. Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.
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