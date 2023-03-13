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У Москві вирубують ліси та заповідники для розміщення ППО

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Москва, Понеділок 13 березня 2023 14:59
У Москві вирубують ліси та заповідники для розміщення ППО Фото: у Москві масово вирубують ліси та заповідники для ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У кількох районах Москви почали активно вирубувати ліси та західні зони для встановлення систем протиповітряної оборони. Влада збирається розмістити ППО серед житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

За даними ЗМІ, вирубувати ліси у столиці Росії почали у кількох локаціях одразу. Зокрема військову техніку розмістили на полях Тимірязівської академії.

Майданчик у Тимірязівському районі на півночі Москви став першим у межах міста, де з'явилися комплекси ППО. Там встановили зенітно-ракетні системи С-400. Поля Тимірязівської академії оточені житловою забудовою. До найближчого будинку лише 200 метрів.

У Москві вирубують ліси та заповідники для розміщення ППО

Також ППО встановили у парку-заповіднику "Лосиний острів" на північному сході Москви. Вікна житлового комплексу, розташованого поруч, виходять прямо на військовий об'єкт. Відстань між ЗРК С-400 та будинками приблизно 200 метрів.

Крім того, територія парку відноситься до природної території, що особливо охороняється. Законодавство РФ забороняє вирубування лісу у цьому районі.

У Москві вирубують ліси та заповідники для розміщення ППО

Однак один з найбільших майданчиків для ППО підготували прямо на лівому березі Москви-ріки в мікрорайоні Кур'яново. Там знищили лісосмугу площею близько 100 гектарів між річкою та парканом очисних споруд. Протяжність лісової смуги становила понад 2 км.

За інформацією видання, тут буде розташовано 10 майданчиків, які займуть 55 гектарів.

"Парадоксально, але найбільш таємне будівництво в Москві ведеться в чи не самому доступному для огляду місці - прямо навпроти оглядового майданчика в Коломенському, де встановлена підзорна труба для туристів. Будівництво практично не охороняється. Паркан і інформаційний щит розташовані тільки на одній ділянці в південній частині" , - йдеться у матеріалі.

При цьому біля цієї зони знаходиться церква Вознесіння, яка включена до переліку пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Москві вирубують ліси та заповідники для розміщення ППО

Ще одна локацією для ППО у Москві з'явиться в Ізмайлівському лісопарку. Там уже почали вирубувати дерева, лише за 500 метрів від станції метро "Ізмайлівська".

У Москві вирубують ліси та заповідники для розміщення ППО

Цікаво, що в Новій Москві ППО розмістили на найбільшому в Європі сміттєзвалищі - полігоні "Салар'єво". Побачити військову техніку там можна із верхніх поверхів багатоповерхівок. На сміттєзвалищі росіяни розмістили "Бук" та "Тор".

Нагадаємо, раніше установки "Панцир-С1" були помічені у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель.

Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.

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