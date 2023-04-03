ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хвалене ППО не працює? У РФ хочуть дозволити компаніям самотужки боротися з дронами

Новость на русском →
Москва, Понеділок 03 квітня 2023 07:46
Хвалене ППО не працює? У РФ хочуть дозволити компаніям самотужки боротися з дронами Фото: в РФ хочуть дозволити компаніям самотужки боротися з дронами (altyn73.livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

В уряді РФ обговорюють законодавчу ініціативу, яка надасть великим компаніям право використовувати радіоелектронні засоби для захисту своїх об'єктів від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

За словами росЗМІ, територія Росії неодноразово зазнавала атак безпілотників з того часу, як розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн раніше повідомляв про плани внести на розгляд законопроект, що дозволяє силовим відомствам припиняти рух будь-яких безпілотників. За чинним російським законодавством силовики можуть припиняти роботу лише здатних переміщатися повітрям безпілотників.

Раніше ми писали, що у кількох районах Москви почали активно вирубувати ліси для встановлення систем протиповітряної оборони. Влада збирається розмістити ППО серед житлових будинків.

Нагадаємо, раніше установки "Панцир-С1" були помічені у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель. Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війська РФ
NEWS
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю