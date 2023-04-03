Хваленное ПВО не работает? В РФ хотят разрешить компаниям своими силами бороться с дронами

В правительстве РФ обсуждают законодательную инициативу, которая даст крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

По словам росСМИ, территория России неоднократно подвергалась атакам беспилотников с тех пор, как начала полномасштабное вторжение в Украину.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщал о планах внести на рассмотрение законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников. По действующему российскому законодательству силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников.