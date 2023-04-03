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Хваленное ПВО не работает? В РФ хотят разрешить компаниям своими силами бороться с дронами

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Москва, Понедельник 03 апреля 2023 07:46
Хваленное ПВО не работает? В РФ хотят разрешить компаниям своими силами бороться с дронами Фото: в РФ хотят разрешить компаниям своими силами бороться с дронами (altyn73.livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

В правительстве РФ обсуждают законодательную инициативу, которая даст крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам росСМИ, территория России неоднократно подвергалась атакам беспилотников с тех пор, как начала полномасштабное вторжение в Украину.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщал о планах внести на рассмотрение законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников. По действующему российскому законодательству силовики могут пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников.

Ранее мы писали, что в нескольких районах Москвы начали активно вырубать леса для установки систем противовоздушной обороны. Власти собираются разместить ПВО среди жилых домов.

Напомним, ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий. Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

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