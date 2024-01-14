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Хусити заявляють про нові удари Британії та США по Ємену

Ємен, Неділя 14 січня 2024 19:11
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Хусити заявляють про нові удари Британії та США по Ємену Фото: Хусити заявляють про нові удари по Ємену (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британські та американські війська завдали нових ударів по військових об'єктах у Ємені.

Про це заявили єменські хусити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Як зазначається, удари Британії та США спрямовані на об’єкт хуситів на північ від провінції Ходейда.

Удари по об'єктах хуситів в Ємені

Нагадаємо, у листопаді воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, також відоме як "єменські хусити", розпочало атаки на цивільні судна у Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

10 січня хусити провели одну з наймасштабніших атак у Червоному морі за останні місяці. Військово-морські сили США збили 24 ракети й БпЛА бойовиків, запущених з території Ємену.

У ніч на 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. В операції були залучені літаки й кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

У ніч на 13 січня США та союзники провели другий раунд ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Було атаковано 12 локацій бойовиків.

Однак попри це, хусити все ще можуть продовжувати атакувати кораблі.

Байден заявив, що єменських хуситів слід визнати терористичним угрупованням.

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